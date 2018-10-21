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Ülkede maden ocağında patlama! 334 işçi bulunuyordu

Çin'in doğusundaki Şangdong eyaletine bağlı Yünçıng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu madende bulunan 334 işçiden 312'si tahliye edilirken 22 işçi mahsur kaldı.

21 Ekim 2018 Pazar 09:16
Ülkede maden ocağında patlama! 334 işçi bulunuyordu

Çin'in doğusundaki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 22 işçi mahsur kaldı.

Çin Merkez Televizyonunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Şangdong eyaletine bağlı Yünçıng ilçesinde bulunan bir kömür madeninde gece saatlerinde patlama meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 334 işçiden 312'si tahliye edildi, 22 işçi ise ocakta mahsur kaldı.

Kurtarma çalışmalarına başlandı

Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri madendeki havalandırma sistemlerini düzelterek, kurtarma çalışmalarına başladı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 09:16
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  2. Çin Merkez Televizyonu
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