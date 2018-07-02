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Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300 metre çekildi

Küresel ısınmanın artmasıyla dünyada baş gösteren kuraklık ve yağışların azalması, Pakistan'da etkisini göstermeye başladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
Ülkede kuraklık dehşeti! Sular 300 metre çekildi

İndus Nehir Sistemi Otoritesi'nden (IRSA) yapılan açıklamada, Pakistan'ın en önemli içme suyu ve enerji kaynağı barajların kuruma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, en büyük su kaybının ülkenin en geniş kapasiteli iki barajı Tarbela ve Margla'da gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre su tutma kapasitesi 13,6 milyar metreküp olan Tarbela Barajı'nın seviyesi 100 milyon metreküpe düşerken, 9,12 milyar metreküp kapasiteye sahip Mangla Barajı'nın seviyesi 900 milyon metreküpe kadar indi.

YER YER 300 METRE ÇEKİLDİ

İndus Nehri'ndeki tarım alanları açısından önemli olan ve sel baskını önleme görevi bulunan Çaşma Barajı'nın su seviyesi ise 870 milyon metreküpten 50 milyon metreküpe çekildi.

Başkent İslamabad'daki Raval Gölü de kuruma noktasına geldi. İslamabad ve Ravalpindi kentlerinin su ihtiyacının bir kısmının karşılandığı yapay gölü besleyen Korang Nehri'nin suyunun azalmasıyla göl de kurumaya başladı.

En derin noktasının 31 metre olduğu Raval Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle derinlik 8 metreye kadar indi ve göl yer yer 300 metre kadar çekildi.

2025'TE KITLIK BEKLENİYOR

Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi (PCRWR), su kaynakları açısından İndus Nehri ve yağışlar dışında alternatifi bulunmayan Pakistan'ın 2025'de su kıtlığı yaşayabileceği tahmininde bulundu.

IRSA ve Pakistan Meteoroloji Departmanı, haziranda aşırı sıcaklarla mücadele eden ülkede gelecek aylarda muson yağmurlarının başlamasıyla su sorununun geçici çözüleceğini açıkladı.

Öte yandan muson yağmurlarında da son yıllarda düşüş gözlemleniyor. Pakistan Meteoroloji Departmanı'nın açıkladığı verilere göre, geçen yıl muson yağmurları ortalamanın altında kalırken, kış boyunca yaşanan yağışlar da ortalamanın yarısından daha az olarak kayıtlara geçti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  1. Pakistan
  2. Küresel ısınma
  3. su kıtlığı
  4. susuzluk
  5. İndus Nehir Sistemi Otoritesi
  6. Tarbela Barajı
  7. İndus Nehri
  8. Pakistan Su Kaynakları Araştırma Konseyi

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