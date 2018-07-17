Ülkede kriz giderek büyüyor: 5 ölü, 190 yaralı

Irak parlamentosuna bağlı İnsan Hakları Bağımsız Yüksek Komiserliği, ülkenin güneyinde bir haftadır aralıksız devam eden eylemlerde, 5 göstericinin yaşamını yitirdiğini, çoğunu güvenlik güçlerinin oluşturduğu 190 kişinin yaralandığı bildirdi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Komiserlik üyesi Fadıl el-Garavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu hizmeti yoksunluğu, yolsuzluk ve elektrik kesintilerine karşı devam eden gösterilere işaret ederek, "Ülkenin güneyindeki 3 ilde bir haftadır devam eden eylemlerde, 5 gösterici hayatını kaybetti, 128'i emniyet mensubu 190 kişi yaralandı." dedi.

Garavi, komiserliğin, gösterilerin düzenlendiği diğer illerdeki istatistikler kapsamında çalışmalara devam ettiğini belirterek, gösterilerin bilançosuna ilişkin yarın detaylı bir basın açıklaması yapılacağının planlandığını kaydetti.

GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Irak Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, bir haftadan fazla süredir devam eden gösterilerde, yarısından fazlası güvenlik mensubu 53 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef, son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

AA