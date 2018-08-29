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Ülkede kırmızı alarm! 18 bin kişi sudan zehirlendi

Irak'ın güneyinde bulunan Basra kentinde içme suyundaki kirlilik 18 bin kişide çeşitli rahatsızlıklara neden oldu.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:35
Ülkede kırmızı alarm! 18 bin kişi sudan zehirlendi

Irak Meclisi'ndeki İnsan Hakları Komisyonunca hazırlanan raporda, "Su kirliliği 18 bin kişide ishal, bağırsak koliği ve kusma gibi çeşitli rahatsızlıklara neden oldu." denildi.

Komisyon Başkanı Akil el-Musevi liderliğindeki heyetin su kirliliğinden şikayet eden bölge sakinleri ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonrası hazırlanan raporda "Basra'da özel kimya laboratuvarları bulunmadığı için hükümete bağlı sağlık kurumlarının kirlilik türünü net bir şekilde tespit edemediği" kaydedildi.

HASTALIKLARIN KOLERA SALGININA DÖNÜŞEBİLECEĞİ UYARISI

"Basra'daki su arıtma tesislerinin küçük olduğu ve bakımlarının yapılmadığı, kentteki problemi çözebilecek türden tesisin olmadığı" değerlendirmesinde bulunulan raporda, suyun vatandaşlara araçlarla taşındığı ve bu araçların çoğunun atık sular için de kullanıldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca iki hafta içinde, kirli içme suyuna bağlı hastalıkların yayılmasını önleyecek etkili çözümler bulunmaması durumunda hastalıkların kolera salgınına dönüşebileceği uyarısı yapıldı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün içme sularındaki oranının bin 200'ü geçmemesini istediği katı madde oranı Basra'daki içme sularında 7 bin 500 seviyelerine ulaşmış durumda.

Basra Sağlık Müdürlüğü Basın Sorumlusu Ala Haşim, dün yaptığı açıklamada, kentte kirli içme suyuna bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alınan kişi sayısının 14 bine ulaştığını belirtmişti.

Iraklı 25 milletvekili de 26 Ağustos Pazar günü yaptıkları açıklamada, "içme suyu başta olmak üzere Basra'da yaşanan problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda yeni hükümet için yapılacak oylamaya katılmayacaklarını" duyurmuştu.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 21:35
  1. Dünya Sağlık Örgütü
  2. Basra
  3. Irak
  4. WHO

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