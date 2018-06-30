Ülkede katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Afrika ülkesi Nijerya'da gerçekleşen trafik kazası sonucu çıkan yangında 12 kişi öldü, 31 kişi de yaralandı.30 Haziran 2018 Cumartesi 18:00
Elde edilen bilgiye göre, ülkenin kuzeybatısında yer alan Kano kentindeki Kano-Kaduna karayolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsü iki otomobille çarpıştı ve çarpışmanın ardından olay yerinde yangın çıktı.
Çıkan yangında 12 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.
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