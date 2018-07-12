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Ülkede karakola saldırı! Çok sayıda ölü asker var

Afganistan'da Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırı sonucu 15 askerin öldüğü bildirildi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:36
Ülkede karakola saldırı! Çok sayıda ölü asker var

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde Taliban militanlarının askeri karakola düzenlediği saldırıda 15 askerin öldüğü bildirildi.

209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, Taliban militanlarının Daşt-i Arçi ilçesindeki askeri karakola saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 15 askerin öldüğünü, 13 askerin yaralandığını ifade eden Rezai, kısa süreliğine örgüt kontrolüne geçen karakolun geri alındığını belirtti.

Görgü tanıkları, saldırıda 30'dan fazla askerin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Taliban ise saldırıda 72 askerin öldüğünü iddia etti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:36
  1. Taliban militanları
  2. Afganistan
  3. karakol saldırısı

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