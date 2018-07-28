Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market işe aldı
İtalya'da bir süpermarket önünde dilendiği sırada tanık olduğu soygun girişimini engelleyen Nijeryalı bir göçmen, süpermarket tarafından işe alındı.28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:27
İtalya'da Torino'nun bir banliyösünde Prestofresco isimli süpermarkette 30 Haziran'da bir soygun girişimi yaşandı.
Dükkana giren bıçaklı bir adam kasiyeri tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.
Bu sırada süpermarketin önünde dilenmekte olan 27 yaşındaki Nijeryalı Osahon Ewansiha soygun girişimini fark etti. Soyguncuya arkadan yaklaşarak durdurmayı başardı ve kasiyerin kaçmasını sağladı.
Ewansiha'nın bir süre engellemeyi başardığı soyguncu daha sonra paraları alamadan kaçtı.
İŞE ALINDI
Yaptığı hareketle ülkede kahraman ilan edilen Osahon Ewansiha, süpermarket tarafından işe alındı.
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