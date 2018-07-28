Ülkede kahraman ilan edilmişti! Market işe aldı

İtalya'da Torino'nun bir banliyösünde Prestofresco isimli süpermarkette 30 Haziran'da bir soygun girişimi yaşandı.

Dükkana giren bıçaklı bir adam kasiyeri tehdit ederek kasayı boşaltmasını istedi.

Bu sırada süpermarketin önünde dilenmekte olan 27 yaşındaki Nijeryalı Osahon Ewansiha soygun girişimini fark etti. Soyguncuya arkadan yaklaşarak durdurmayı başardı ve kasiyerin kaçmasını sağladı.

Ewansiha'nın bir süre engellemeyi başardığı soyguncu daha sonra paraları alamadan kaçtı.

İŞE ALINDI

Yaptığı hareketle ülkede kahraman ilan edilen Osahon Ewansiha, süpermarket tarafından işe alındı.

