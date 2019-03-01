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Somali'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da, bomba yüklü araçlar infilak etti. Meydana gelen olayda, 10 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

01 Mart 2019 Cuma 02:24
Somali'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Somali’nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü 2 aracın infilak etmesi sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü 2 araç infilak etti.

Araçlardan birinin saldırganın hedefine ulaşamaması sonucu bölgedeki bir otelin önüne park edildikten sonra patlatıldığı kaydedildi.

Bırakılan araç infilak etti

Patlamadan sonra bölgeye bir araç dolusu silahlı terörist grubun geldiği ve polisle çatıştığı belirtildi.

Daha sonra kaçan teröristlerin arkalarında bıraktığı araç da infilak etti. Yaşanan patlamalarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği 28 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 02:24
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