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Ülkede halk sokağa döküldü! Kamu binalarına ateş açıldı

Brezilya'da 8 halk otobüsü ateşe verildi ve bazı kamu binalarına ateş açıldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:02
Ülkede halk sokağa döküldü! Kamu binalarına ateş açıldı

Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:02
  1. Brezilya
  2. sokak olayları

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