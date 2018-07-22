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Ülkede flaş karar! Komünizm'i anayasadan çıkarıyorlar

Küba'nın efsane lideri Castro kardeşlerle birlikte Komünizm'le yönetilen Küba'da yeni kabinenin meclise taşıdığı yeni anayasa tasarısında Komünizm'e yer verilmedi.

22 Temmuz 2018 Pazar 14:51
Ülkede flaş karar! Komünizm'i anayasadan çıkarıyorlar

Yeni Küba Anayasası parlamentoda görüşülmeye başlandı. Yeni anayasanın 1976 yılında Sovyetler Birliği döneminden kalma anayasanın yerini alıp siyasi ve ekonomik değişiklikleri yansıtması ve tek partili rejimin geleceğini garanti altına alması amaçlanıyor.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, yeni anayasada sosyalist ekonomik sistemin bir nebze gevşetilmesi planlanıyor.
Devlet Konseyi Genel Sekreteri Homero Acosta özel mülkiyete izin verileceğini ve ekonomik reformlar doğrultusunda canlanan küçük işletmelerin hukuki statüsünün güçlendirileceğini söyledi.

Yeni anayasa Komünist Parti'nin önderliğini garanti altına alacak ve bundan böyle 'komünist toplum' yaratmak yerine sosyalizmin oturtulmasına çalışılacak.

 

BAŞBAKANLIK İHDAS EDİLECEK

Fidel ve Raul Castro kardeşlerin 60 yıllık mutlak hâkimiyetinden sonra kuvvetler ayrılığına daha fazla yer verilmesi de yeni anayasada öngörülüyor. Bundan böyle devlet başkanının yanında bir de hükümet başkanı olacak. Bunun için başbakanlık ihdas edilecek.

Devlet başkanı bundan böyle devlet konseyi ve bakanlar kuruluna başkanlık etmeyecek. En yüksek yürütme organı olan devlet konseyinin başkanlığını parlamento başkanı üstlenecek.

Yeni Küba anayasası devlet başkanının yaş ve görev süresini de sınırlandırıyor. Devlet başkanı göreve başladığında 60 yaşından gün almamış olacak ve beşer yıldan azami iki dönem bu görevde kalabilecek. Anayasa reformu parlamentoda onaylandıktan sonra halkoylamasına sunulacak.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 14:51
  1. Küba
  2. Fidel Castro
  3. Raul Cas
  4. Komünizm
  5. Sovyetler Birliği

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