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Ülkede felaket! Ölü sayısı yükseliyor

Japonya'da aşırı yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları yüzünden ölü sayısının 73'ü bulduğu açıklandı.

08 Temmuz 2018 Pazar 14:51
Ülkede felaket! Ölü sayısı yükseliyor

Fransız haber ajansı AFP'nin Japon medyasından aktardığına göre, ülkede sel ve toprak kaymalarından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi.

Japonya'da şiddetli yağışlar, en az 500 bin insanın yaşadığı Kurashiki'de 1850 kişinin de mahsur kalmasına neden oldu. Sel sularının etrafını çevirdiği kurbanlardan 130'u bir hastanede sıkışıp kaldı. Hastanede kurtarılmayı bekleyenlerin 70'i hastalar.

İNSANLAR EVLERİNİN ÇATISINDA BEKLİYOR

Askeri birlikler, itfaiyeciler, sivil savunma gruplarının da aralarında bulduğu yüz binlerce kişiden oluşan kurtarma ekipleri, zamana karşı yarışıyor. Helikotepterler ve botlarla mahsur kalanlara ulaşılmaya çalışılıyor, birçok kişi evlerinin çatısında yardım bekliyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 14:51
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