Ülkede felaket bitmiyor! 2 ayda 61 kişi hayatını kaybetti
Temiz içme suyunun kısıtlı olduğu Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kolera salgını yüzünden son 2 ayda 61 kişi hayatını kaybetti.21 Eylül 2018 Cuma 15:01
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Yobe eyaletinde son iki ayda kolera salgını nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yobe Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Dr. Muhammad Kawuwa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı 6 bölgede son iki ayda 61 kişinin öldüğünü belirtti.
Bölgelerde son iki ayda 906 kolera vakası tespit edildiğini kaydeden Kawuwa, salgın nedeniyle 50 kişinin tedavi altında olduğunu aktardı.
SIK SIK SALGINLAR YAŞANIYOR
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.
Ülkede terör örgütü Boko Haram'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.
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