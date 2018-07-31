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Ülkede felaket! 40 günde 60 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkili olan Muson yağmurları sonucu 40 günde 60 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

31 Temmuz 2018 Salı 17:47
Ülkede felaket! 40 günde 60 kişi hayatını kaybetti

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi (NDMA) ülkede son 40 günde muson yağmurları nedeniyle 60 kişinin öldüğünü açıkladı.

NDMA'dan yapılan açıklamaya göre, 20 Haziran-30 Temmuz arasında ülke genelinde 21'i çocuk, 10'u kadın 60 kişi muson yağmurlarının yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybetti.

En çok ölüm, 31 kişinin hayatını kaybettiği Pencap eyaletinde yaşandı. Pencap'ı,16 kişinin öldüğü Hayber Pahtunhva eyaleti takip etti.

Yağmurun yol açtığı sel nedeniyle 110'u Belucistan eyaletinde olmak üzere 218 ev zarar gördü.

''YAĞIŞLAR YENİDEN GELECEK''

NDMA ayrıca ülkedeki nehirlerin taşkın riski taşımadığını, sadece İndus Nehri'nin Kalabah bölgesinde, Kabil Nehri'nin ise Novşera bölgesinde düşük sel ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Pakistan Meteoroloji Departmanı, muson yağışlarının 6 Ağustos'ta yeniden başlayacağı ve bir hafta süreceği öngörüsünde bulundu.

Pakistan medyasına açıklamalarda bulunan Pakistan Meteoroloji Departmanı sözcüsü Halid Malik, muson yağışları öncesi ülkede hissedilen yüksek nemin de düşüşe geçeceğini ifade etti.

Malik, eylüle kadar devam etmesini bekledikleri muson yağmurlarının temmuz ayında normalin altında yağdığını da belirtti.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 17:47
  1. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi
  2. İndus Nehri
  3. Kalabah
  4. Kabil Nehri
  5. Novşera
  6. Pakistan Meteoroloji Departmanı
  7. Halid Malik
  8. muson yağmurları

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