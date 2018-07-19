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Ülkede feci trafik kazası! 12 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16. sırada yer alan Mısır'da yaşanan facia gibi bir trafik kazası sonucu 12 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı açıklandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
Ülkede feci trafik kazası! 12 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Mısır'ın orta kesimindeki Minye ilinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişinin öldüğü, 28 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Minye kentine bağlı Şurefa köyü girişinde çimento taşıyan bir kamyonun devrilmesi ve başka bir araca ve eve çarpması sonucu meydana gelen kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin yaralandığı belirtildi.

MISIR 16. SIRADA

Yaralıların çeşitli hastanelere kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, 3'ünün tedavi sonrası taburcu edildiği kaydedildi.

Mısır, Ortadoğu'da trafik kazalarının en çok meydana geldiği ülkeler arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015'te hazırladığı rapora göre Mısır, yol güvenliği bakımından Arap ülkeleri arasında 16'ncı, dünyada 180 ülke arasında 109'uncu sırada bulunuyor.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:52
  1. Mısır
  2. trafik kazası
  3. Ortadoğu
  4. Dünya Sağlık Örgütü

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