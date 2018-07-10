Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan dolayı 66 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai ve çevresinde geçen yıla göre daha fazla etkili olduğu ifade edilen muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 10 günde 66 kişi yaşamını yitirdi.



Şiddetli yağışlar nedeniyle bugün kentte 108 uçak ve birçok tren seferi iptal edildi.



Geçen yıl yağmur sezonunun ilk ayında 26 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede etkili oluyor.