Ülke'de facia! Şiddetli yağıştan dolayı 66 kişi öldü
Hindistan'dan gelen bilgilere göre; ülkenin Mumbai şehrinde etkili olan muson yağmurlarından dolayı 66 kişi hayatını kaybetti.10 Temmuz 2018 Salı 20:48
Yerel basındaki haberlere göre, Mumbai ve çevresinde geçen yıla göre daha fazla etkili olduğu ifade edilen muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 10 günde 66 kişi yaşamını yitirdi.
Şiddetli yağışlar nedeniyle bugün kentte 108 uçak ve birçok tren seferi iptal edildi.
Geçen yıl yağmur sezonunun ilk ayında 26 kişi hayatını kaybetmişti. Haziran ayında başlayan muson yağmurları temmuz itibariyle tüm ülkede etkili oluyor.
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