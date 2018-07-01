Ülkede facia! Bombalı araçla saldırı düzenlendi, ölü ve yaralılar var

Afganistan'da yine bir bombalı saldırı faciası yaşandı. Ülkenin doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen saldırıda 15 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani yaptığı açıklamada, saldırganın, içinde kendisinin de bulunduğu bomba yüklü aracı Celalabad'ın Muhabarat kavşağında patlattığını belirtti.

Saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 20 kişinin de yaralandığını söyledi.

DEVLET BAŞKANININ ZİYARETİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin kente ziyareti sırasında yapıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.