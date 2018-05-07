Ülkede deprem şoku yaşanıyor: 82 yaralı
ABD ve İsrail'le "nükleer program" gerilimi yaşayan İran’da deprem şoku yaşanıyor. Buyer Ahmed eyaletinde meydana gelen 4.8 şiddetindeki depremde 82 kişinin yaralandığı ifade edildi.07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:16
İran'da medyana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremde 82 kişinin yaralandığı belirtildi.
İran'ın Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde dün gece 4.8 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde 82 kişinin yaralandığı belirtildi.
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