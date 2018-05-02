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Ülkede deprem şoku! Beşik gibi sallandılar

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; İran'ın Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12
Ülkede deprem şoku! Beşik gibi sallandılar

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletine bağlı Siseht kentinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Siseht kenti olan depremin yerel saatle 08.38'de gerçekleştiği ve yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:12
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