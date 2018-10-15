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Ülkede deprem! Başbakan görevden alındı

Yemen Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr’ın ülke yönetiminde başarısız olması nedeniyle görevden alındı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:43
Ülkede deprem! Başbakan görevden alındı

Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın ülke yönetiminde başarısız olması ve ihmalkarlık gerekçesiyle görevden alındığı açıklandı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur el-Hadi, görevden alınan Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr'ın yerine Maeen Abdulmalik Saeed'i atadı.

Yemen Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dağr'ın ülke ekonomisindeki kötü gidişatı engelleyemediği ve Yemen halkının problemlerini çözemediği için görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, Dağr hakkında ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle soruşturma açılacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:43
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