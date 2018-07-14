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Ülkede Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Doğu Afrika ülkesi Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bomba yüklü araçlarla saldırı gerçekleşti. Bombalı saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
Ülkede Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

AP haber ajansına açıklamada bulunan Komiser Muhammed Hüseyin, iki bomba yüklü aracın aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınlarındaki kontrol noktasında infilak ettiğini söyledi.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Hüseyin, saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu belirtirken, ilk patlamadan önce güvenlik görevlilerinin silahlı kişilerle çatıştığını kaydetti.

Saldırıyı kimin yaptığına ilişkin henüz bilgi verilmedi. Ancak ülkenin güneyindeki bazı köy ve beldelerin kontrolünü elinde bulunduran Eş-Şebab örgütünün, başkent Mogadişu’daki önemli kurumları ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenlediği biliniyor.

Somali'de, geçen hafta, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı'na bomba yüklü araçla düzenlediği intihar saldırısında en az 9 kişi ölmüştü.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 14:14
  1. İçişleri ve Federal İşler Bakanlığı
  2. Eş-Şebab
  3. Somali
  4. Mogadişu
  5. Cumhurbaşkanlığı Sarayı

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