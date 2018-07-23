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Ülkede camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın sabah namazında camiye bombalı saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
Ülkede camiye hain saldırı! Çok sayıda ölü var

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nin kuzeydoğusunda Boko Haram örgütünün camiye düzenlendiği bombalı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Borno eyaletteki sivil kuvvet Ibrahim Liman, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin sabah namazında eyalete bağlı Konduga bölgesinde bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

20 BİN KİŞİ ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

Liman, saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de ağır yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
  1. Nijerya
  2. Boko Haram
  3. cami saldırısı

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