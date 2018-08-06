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Yemen'de büyük şok! Askerleri pusuya düşürdüler

Yemen'de Hudeyde vilayetinin Dureyhimi kasabasında Husiler tarafından pusuya düşürülen 100 askerlerin büyük bir çoğunluğu öldürülürken bir kısmının da yaralandığı ya da esir alındığı bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:13
Yemen'de büyük şok! Askerleri pusuya düşürdüler

Hükümete bağlı Amalika Güçleri İkinci Sancağı Sözcüsü Abdullah  eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen birkaç saat içinde Husilerin  Hudeyde vilayetinde 100 kadar askeri öldürdüğünü ya da esir aldığını söyledi.

Amalika Güçlerine bağlı üç birliğin Hudeyde'nin güneyindeki Dureyhimi  kasabası yönünde İran destekli Husiler tarafından kuşatıldığını belirten Şabi, 100 kadar askerin Husiler tarafından öldürüldüğünü, yaralandığını ya da esir olarak ele geçirildiğini kaydetti.
 
Şabi, birliklerin ilerleyişinin askeri olarak iyi planlanmadığı  eleştirisinde bulundu.
 
Askerlerin sayı ve durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi vermekte zorlandığını ifade eden Şabi, "Husiler bölgeyi tamamen ele geçirdiler." dedi.

EN BÜYÜK KAYIP

Söz konusu kaybın Hudeyde vilayet ve limanının Husilerin kontrolünden  alınması için Aralık 2017'de başlatılan askeri operasyondan bu yana Yemen kuvvetlerinin yaşadığı en büyük kayıp olduğu ifade ediliyor.
 
Öte yandan olaya ilişkin Husilerden yapılan açıklamada, aralarında  rütbelilerin de olduğu 150'den fazla askerin ölü veya yaralı ele geçirildiği ya  da teslim alındığı kaydedildi.
 
Ayrıca açıklamada, Yemen güçlerine ait 10 askeri aracın tahrip edildiği öne sürüldü.
 
Yemen kuvvetleri, geçen salı günü Dureyhimi kasabasını elinde tutan Husilere karşı askeri operasyon başlatmıştı.

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 07:13
  1. yemen
  2. Husi

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  • zekizeki23 dk önce
    sapık şia ile vehabi lerin arasında kaldı sunni yemen eziliyor zalimler eziyor
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