Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
Afganistan'ın Faryab kentinde yol kenarına yerleştirilen bombanın sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği esnada patlatılması sonucu; 7 kişi hayatını kaybetti.06 Mayıs 2018 Pazar 12:35
Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdukerim Yuriş, yaptığı açıklamada, Almar ilçesinin Beş Kara bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir sivilin de yaralandığını söyledi.
Yuriş, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.
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