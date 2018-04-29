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Ülkede büyük şok! Askeri uçak düştü

Libya'nın başkenti Trablus'a gitmek üzere havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri'ne ait kargo uçağı düştü. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

29 Nisan 2018 Pazar 15:41
Ülkede büyük şok! Askeri uçak düştü

Ülkenin 750 kilometre güneybatısında yer alan Şerare petrol sahasındaki bir güvenlik kaynağı, başkent Trablus'a gitmek üzere havalanan Libya Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir kargo uçağının kalkıştan birkaç dakika sonra Şerare petrol sahasındaki havalimanı yakınlarında düştüğünü belirtti.

KAZADA 1 KİŞİ KURTULDU

Uçakta bulunan 6 kişiden yalnızca biri kurtulabildi. 

Güvenlik kaynağı, kargo uçağının petrol kuyularına ilişkin teknik malzeme taşıdığını ifade etti.

Teknik malzemelerin petrol bölgesi yolu üzerindeki Sebha kentinde yaşanan yoğun çatışmalardan dolayı havadan naklinin gerçekleştirildiği kaydedildi. 

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 15:41
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  2. Trablus
  3. Libya Silahlı Kuvvetleri'

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