Uganda'daki heyelanda 40 kişi öldü

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Bududa bölgesinde yoğun yağışların neden olduğu heyelan sonrası çok sayıda ev ve iş yeri toprak altında kaldı.

Heyelan, büyük kaya parçalarının süreklenmesine yol açarken, şimdiye kadar 40 cesedin toprak altından çıkarıldığı belirtildi.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.