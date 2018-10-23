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Buz gibi denize girip martıyı kurtardı

Ordu'da yaşayan 31 yaşındaki Emin Yeşiltaş adlı vatandaş takdir edilecek bir davranış sergiledi. Fatsa ilçesinde sahil üzerinde gezinirken denizde sahte balığı yemeye çalışan martıyı gören Yeşiltaş, buz gibi suya atlayarak hayvanı son anda kurtardı.

23 Ekim 2018 Salı 10:19

Ordu Fatsa Sahil Yolu üzerinde gezinen iki arkadaş Murat Yılmaz (29) ile Emin Yeşiltaş (31), deniz üzerinde bir martının çırpınmasıyla harekete geçti. Suyun yüzeyinde martının çırpındığını gören Emin Yeşiltaş, soğuk havaya aldırış etmeden hemen denize atladı. Denizden çıkan martının ağzında amatör balıkçılar tarafından unutulan sahte balığın olduğunu gören Emin Yeşiltaş, çevredekilerin yardımıyla martının ağzından kancaları kurtardı. Tüm olup bitenleri ise yanında bulunan arkadaşı Murat Yılmaz yaşananları cep telefonu ile kaydetti.

"Hepimiz can taşıyoruz"

Yaşananları anlatan Emin Yeşiltaş, "Arkadaşlarla sahilde gezerken denizde bir tane martının çırpındığını gördüm. Uzaktan baktığımda martının bir balık yakaladığını, onu yemeye çalıştığını sandım fakat yaklaştığımda martının ağzında sahte balık olduğunu, boğazına kaçtığını kurtulmaya çalıştığını düşündüm. Biraz bekledikten sonra martı gittikçe halsizleşti ve suya batmaya başladı. Bu duruma daha fazla dayanamayıp denize girdim ve martıyı sahile çıkardım. Martıyı kayalıklara getirdiğimde martının ağzına balık avcılarının kullandığı sahte balığın iğnelerinin hem ağzına hem de ayağına takıldığını görünce şoka uğradım. Hepimiz birer can taşıyoruz. Bizler de asıl olan insanlığımızı yerine getirdik" dedi.

Martı kurtarılmasının ardından Emin Yeşiltaş isimli vatandaşın ellerinden uçarak tekrar özgürlüğüne kavuştu.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:19
  1. Ordu
  2. Fatsa
  3. Emin Yeşiltaş
  4. martı

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