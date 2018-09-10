Eş-Şebab'tan Somali'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

SALDIRIYI EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Somali’nin başkenti Mogadişu'ya bağlı Hodan ilçesinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu belirtildi. Olay yerine ambulans ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği bölgenin güvenlik koridonuna alındığı bildirildi.

Terör örgütü Eş-Şebab’ın üstlendiği saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtiliyor.

Howldag ilçesinde 2 hafta önce meydana gelen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı.