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Ülkede bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Tunus'ta güvenlik güçlerini taşıyan araçlara bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2018 Pazar 15:21
Ülkede bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Tunus resmi televizyonunun haberine göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulusal Muhafız Birimleri'nde görevli güvenlik güçleri, Cendube vilayetinin Gar ed-Dima bölgesinde terör saldırısının hedefi oldu.

Güvenlik güçlerini taşıyan iki araca, Cezayir sınırı yakınlarındaki dağlık bölgede seyir halindeyken önce bombalı saldırı düzenlendi. Ardından silahlı bir grubun araçtaki güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 15:21
  1. Tunus
  2. bombalı saldırı
  3. Cendube

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