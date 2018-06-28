Ülkede Boko Haram operasyonu

Nijerya ordusu adına yazılı açıklama yapan TuğgeneralTexas Chukwu, Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde örgüte yönelik operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Chukwu, operasyonda aralarında 12'si kadın ve 13'ü çocuk olmak üzere toplam 33 rehinenin kurtarıldığını, 6 örgütün üyesinin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda çok sayıda örgüt üyesinin yaralandığı bilgisini paylaşan Chukwu, örgüte ait silah ve çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 bine yakın kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.