Ülkede bir şok daha! Belediye başkanına silahlı saldırı
Filipinler'de dün bayrak töreni sırasında öldürülen Belediye Başkanı Antonio Halili'nin şoku atlatılamazken, ülkede bir belediye başkanına daha silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı sonucu, belediye başkanı hayatını kaybetti.03 Temmuz 2018 Salı 16:05
Polis yetkilileri, General Tinio kasabasının Belediye Başkanı Ferdinand Bote'nin ülkenin kuzeyinde Nueva Ecija kentinde motosikletli silahlı bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.
Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Başkent Manila'nın güneyinde Batangas bölgesine bağlı Tanauan kentinin Belediye Başkanı Antonio Halili, dün belediye binasında düzenlenen bayrak töreni sırasında silahlı bir kişi tarafından vurulmuş, hastaneye kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti.
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