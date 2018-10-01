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Ülkede alarm! Deprem ve tsunami sonrası yüzlerce mahkum kaçtı

Geçtiğimiz günlerde Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrası afetten etkilenen Donggala ve Palu kentlerinde bulunan hapishanelerdeki bin 425 mahkum firar etti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
Ülkede alarm! Deprem ve tsunami sonrası yüzlerce mahkum kaçtı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sri Puguh Budi Utami yaptığı açıklamada, depremden etkilenen beş ceza evinden bin 425 mahkumun kaçtığını duyurdu.

Orta Sulawesi bölgesindeki hapishanelerde toplam 3 bin 220 mahkumun bulunduğunu kaydeden Utami, şu an geri kalan bin 795 mahkumun hala hapishanelerde olduğunu söyledi.

Yetkililer, kaçan mahkumların teslim olmaları ve ceza evlerine dönmeleri için bir hafta süre verildiğini belirtti.

Utami, bir hafta sonra emniyet güçlerinin arama operasyonu başlatacağını kaydetti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e çıktığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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