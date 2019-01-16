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Etiyopya'da silahlı kişiler 18 banka soydu

Etiyopya’nın Oromiya eyaletinde 18 banka silahlı kişilerce soyuldu. Silahlı kişilerin kamu ile özel mülklere zarar verdiği ve yol kestiği aktarılan açıklamada, halkın ve hükümetin bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için iş birliği yaptığı belirtildi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
Etiyopya'da silahlı kişiler 18 banka soydu

Etiyopya’nın Oromiya eyaletinin iletişim ofisinden yapılan açıklamada, Wollega bölgesi ve çevresinde aralarında Etiyopya Ticari Bankası (CBE), Oromiya Kooperatif Bankası ve Oromiya Kredi ve Tasarruf Bankasının da olduğu, kamu ve özel sektöre ait 18 bankanın soyulduğu ifade edildi.

Silahlı kişilerin bölgede kamu ile özel mülklere de zarar verdiği, yol kestiği aktarılan açıklamada, halkın ve hükümetin bu kişilerin adalet önüne çıkarılması için iş birliği yaptığı belirtildi.

Yerel medyada, geçen hafta baş gösteren soygun olaylarından ordunun silahsızlanması için operasyon başlattığı Oromo Kurtuluş Cephesi (OLF) üyeleri sorumlu tutulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:14
  1. banka soygunu
  2. Etiyopya
  3. Oromiya
  4. Wollega
  5. CBE

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