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Afganistan'da ağır bilanço! 900'den fazla insan hayatını kaybetti

Afganistan'da yılın ilk ayında meydana gelen çatışmalar nedeniyle 900'den fazla insan hayatını kaybederken, en az 800 kişi de yaralandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
Afganistan'da ağır bilanço! 900'den fazla insan hayatını kaybetti

Afganistan'da 2019'un ilk ayında yaşanan çatışmalarda 900'den fazla insan hayatını kaybetti, en az 800 kişi yaralandı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Afganistan'da ocak ayında, aralarında Taliban militanları, Afgan ordusu, yabancı askerler ve sivillerin bulunduğu 1700'den fazla ölüm ve yaralanma yaşandı.

İlk çatışma yeni yılın arifesinde başladı

Çatışmalarda 900'den fazla kişi hayatını kaybederken, en az 800 kişi yaralandı.

Ülkede 2019'un ilk çatışması, Taliban militanlarının, yeni yıl arifesinde Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sayyad ilçesine saldırmasıyla başladı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 20 güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, 20'si de yaralandı.

Amaç, ağırlığı hissettirmek

Saldırı, ABD'nin Taliban ile savaşı sonlandırmak üzere görüşmelere başlamasının ardından geldi. Saldırıdan daha 1 ay önce, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk kez Taliban temsilcileriyle görüşmüştü.

Analistler, saldırıyı Taliban'ın barış müzakereleri yürütürken sahada ağırlığını hissettirme çabası olarak yorumlamıştı.

Bu arada Afgan güvenlik güçleri de sahada daha saldırgan bir tavır benimsemeye başladı. İki eski istihbarat şefinin, Asadullah Halil ve Emrullah Salih'in savunma ve içişleri bakanlıklarına getirilmeleriyle, güvenlik güçleri Taliban'a karşı daha sert bir tutum benimsedi.

En kanlı saldırı ABD'ye ait

Ocak ayında yaşanan en kanlı saldırı, ABD güçlerinin, 25 Ocak'ta Taliban kontrolündeki Helmand vilayetindeki Sangın ilçesine düzenlediği hava saldırısı oldu. Saldırıda, aynı aileden 16 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısında 2014'ten bu yana 45 bin güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Afganistan'da ABD'nin 2001'deki işgalinden bu yana devam eden savaş, geçen yıl kasım ayında 18. yılına girmişti.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:54
  1. Afganistan
  2. Taliban
  3. Afgan ordusu
  4. Taliban militanları
  5. Sar-i Pul
  6. ABD
  7. ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
  8. Birleşik Arap Emirlikleri
  9. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani
  10. Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu

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