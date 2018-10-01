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Ülkede 600 bin seçmenin kaydı silindi

Afganistan'da yaklaşan seçimler öncesinde 600 binden fazla seçmenin kaydının silindiği açıklandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
Ülkede 600 bin seçmenin kaydı silindi

Afganistan'da Bağımsız Seçim Komisyonu (IEC), 5 Ekim'deki seçim öncesinde 600 binden fazla seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı. Söz konusu seçmenlerin kimlikleri kütükteki kayıtlardan çıkarıldı.

Kayıtların çıkarılma nedenleri arasında koplayanmış olma, doğum tarihinin eksik oluşu ve oy kullanma yaşının altında bulunma gibi sebepler gösterildi.

IEC Başkanı Gula Can Abdulbedi Seyad, 8.8 milyondan fazla seçmenin kaydının kayıtlara girildiğini belirtti. Seyad, bu seçimde ilk kez kullanılacak biyometrik teyit sistemine de değinerek, birden fazla kayıt yaparak çok sayıda oy kullananların cezalandırılacağını söyledi.

Ülkede 5 Ekim'de yapılacak seçimlerin gerek hükümet içi anlaşmazlıklar, gerekse Taliban saldırılarının beklenmesi sebebiyle gergin bir atmosferde geçmesi bekleniyor.

Afganistan'daki seçimlerde Taliban'ın birçok bölgede oy kullanımına izin vermeyeceği ve katılım oranının düşük olacağı tahmin ediliyor. 2014 seçimlerinde katılım oranı yüzde 58'de kalmıştı.

Mepa News

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
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