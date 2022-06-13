'Ülke yönetiminde CHP zihniyetinden arınmış bir kadro yoksa?'

Bu CHP, bir asır yakın zamandır bu ülkeye yaptığı şımarıklığı, vurduğu zararların, yaptığı darbelerin gücünü nereden alıyor? Kısa olarak söyleyelim… Devletin tüm yeteneklerini, tüm imkanlarını ellerinde bulunduran kurumlar ve müesseseler CHP’nin arka bahçesidir… İşte CHP gücünü buralardan alıyor. Eğer CHP dışında başka bir parti veya hükümet CHP zihniyetinin vurmuş olduğu zararların binde birini bu ülkeye yapmış olsaydı halimiz nice olurdu? Anasından doğduğuna pişman ederlerdi. Geçmişte örnekleri çoktur, buraya sığmaz.

Bizim bu AK Parti iktidarı hükümeti Sayın Erdoğan, petrol fiyatlarının yükselmesiyle ulaşımda, gerek içimizdeki şu anlı şanlı marketlerdeki fırsatçılarla (hepsi değil) mutlaka hesaplaşmalı. Ülke genelinde caydırıcı icraatlar yapmalı. Bir bakıyorsun şekeri saklamışlar, şekerin kg 20 lira, çayı saklamışlar, çay 60 liranın üzerinde fiyatlı. Bu fiyatlar fakire dokunur çünkü zaruri ihtiyaçlar.

Ulaşımda bizim Malatya’da şehir içi dolmuş ve otobüs fiyatları 6 lira olmuş (köyde oturuyorum).

Bu yel böyle eserse, bu makas da böyle keserse gelecek haziran seçimlerinde iyi bir sonuç çıkar mı bilemiyoruz. Ülkemiz kahtı rical dönemi yaşıyor. Bu bakımdan bizim AK Parti ve sayın Erdoğan çok çalışmalı ve kuvvetli icraatlar yapmalı.

Mesela, kim zannederdi ki İmamoğlu İstanbul’a belediye başkanı (Kumkapı’da Bekri Mustafa) olur. Oldu işte. Kim derdi ki Yavaş mıdır süratli midir, Ankara’ya belediye başkanı (Sülün Osman) olur. Oldu işte. Mehmet Özhaseki gibi yetenekli, dürüst, bilgili bir kimse kazanamadı!

Aslında bu memlekette CHP ömrünü tamamlamıştır. Fakat Menderes (DP) hükümetinin bir hatası yüzünden kimse bir şey yapamıyor. CHP’nin kılıcının önü de kesiyor arkası da.

20 Mayıs 2022 Cumartesi tarihli bizim Akit gazetesinde, kiliseden 121 milyon dolar sapkınlık tazminatı. ABD Katolik piskoposluğu çocuklara cinsel istismar suçundan dolayı bu kadar tazminat ödemiş. İşte bu papazlar ABD denen bir ülkenin din adamları. O zaman bizim havra ve kilise aşkımıza ne demeli?

Mesela, gelecekte ülkemizde bir hükümet değişikliği olsa zaten ülkemizde de sapkın bir zümre var.

Batı’dan (Avrupa) ihraç olunan iç boşaltılmış, o… benzeyen demokrasi kelimesi birçok yerde (televizyon ve yazılı basının bazılarında) İslam ahlakını yok etmek için uygulanıyor ve kısmen başarılı da oldular. Ve bu nedenle içimizdeki hepsi olmayabilir kiliselerle sapkın zümre fırsatını bulurlarsa bu mel’unluklarına devam edecekler.

O zaman kim bunların mel’unluklarına mani olacak? Ülke yönetiminde CHP zihniyetinden arınmış bir kadro yoksa? Rahmetli Arif Nihat Asya: Bize bir nazar oldu. Ne olduysa azar azar oldu.

Van Gölünün içinde ufacık bir kara parçasının üzerinde Akdamar Kilisesi varmış. Zannedersem bizim AK Parti iktidarının ilk yıllarında, bu Ermeni kilisesi harap bir haldeymiş. Sayın Erdoğan bu kiliseyi tamir ettirip Ermenilerin hizmetine sunmuş.

Garibime giden şu: Ermeni hükümeti, Türkiye bize düşman değildir diyebildi mi? Her sene 1915 sözde soykırımını dünya gündemine getirmekten vazgeçti mi? Asla.. O tamir olan kilisenin direğini gümüşten diksek, Ermeniler aynı Ermenilerdir. Ve sonra Van ilimizde ne kadar Ermeni topluluğu var ki o kilisede gidip ayin yapsınlar.

Şabatı dediğimiz Hristiyan veya ateist (Avrupa, ABD) başınıza ne gibi musibetler geldiyse bunlardan ve içimizdeki uzantılarından (150 seneyi aşar) gelmiştir.

Bizim mülteci meselemiz geçmiş zamanlara dayanır. Bizim Osmanlı devleti Yahudileri İspanya’nın zulmünden kurtarmış, memleketin çeşitli yerlerine yerleştirmiş. Zamanla iş güç sahibi olup zenginleştikten sonra bizim Osmanlı’nın yıkılmasında bir hayli emekleri vardır. Bunların genlerinde vardır nankörlük, başkalarına zulmetmek… Kardeşlerini kuyuya atan 10 kişinin zürriyetidir bunlar.

Yine bizim Osmanlı’da muhteşem Süleyman’a Fransa kralını başka bir hanedan devirip zindana atmış. Kralın anası böyle bir zulme uğradık diye mektup yazmış. Bizim Muhteşem Süleyman (böyle bir söylenti var) Fransa kralına gözdağı vererek eski kralı zindandan kurtarmış. Seneler sonra Fransızlar bizim Gaziantep’i, Adana’yı ve Maraş’ı işgal etmiş. İşte, gayrimüslimlerin huyu budur. Bizde dışarıya gavur içimizdeki uzantıları sözü bir hayli geçmiş günlere dayanır. İçimizdeki uzantıları tükenmiyor ki gavurad bizimle uğraşmayı bıraksın. Üstelik uzantıları çoğalıyor. Bir müennesi 25 sene evvel bir koalisyon hükümetine kazara bakan olmuştu. Şimdi dışarının (gavurun) desteğiyle parti kurmuş. 6’lının ikinci partisi olmuş. Üçüncüsü SP, dördüncüsü DEVA derken diğer ikisiyle 6 sayısı tamamlanıyor. Bunlar birbirlerine benziyorlar. Sarı ırkta olanlar birbirlerine benzerler. Mesela Çin’de bir kadının ikiz çocuğu olmuş. Tabii isimlerini koymuşlar. Bu çocuklar birbirlerine çok benziyorlarmış. Anneleri şu, bu isimli şu da bu isimli diyerek sonra da ayırt edermiş.

İşte bu 6’lı siyasi parti takımı gelirlerse şayet Türkiye’yi yöneteceklermiş. Kim söylemişse güzel söylemiş. Kara bahtım kem talihim, taşa bassam iz olur.

Merhum Necip Fazıl bu muhterem insan ömrünü CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçirmiştir. Bu nedenle cezaevlerinde yatmıştır. Ruhu şad olun.

Şu cümlesi çok manidardır. Surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar. Artık ne yandan esersen es... Çocukluk zamanımızda gramofon vardı. Üzerine plak konur. Plakın bir yüzü bir havada türkü diğer yüzü başka bir makamda söylerdi. Tamam, surda bir delik açıldı. Bunu savunup müdafaa etmezsek gavurun içimizdeki uzantıları bu deliği kapatmak üzereler. Nasıl mı? Bir asra yakın CHP zihniyeti var gücüyle devam ediyor. Bu ülkeye vurduğu zararlarla yapmış olduğu darbelerle beraber. Bu böyle devam eder. Çünkü CHP bu ülkede imtiyazlı bir partidir. Sandıktan çıkıp şeklen iktidar olamasa da. Gramofonun plağının iki yüzünü de çaldım. Not: Bizim AK Parti hükümeti şu asgari ücret zam meselesini başka bir şarta dönüştürmezse bu haliyle asgari ücret zammı bu ülkenin başına büyük bir bela oldu olmaya da devam edecektir. Niye? Bir, iki örnek: Bir torba çimento 20 lira, şimdi 80 lira. Yarın zahire .. Zaten esnaf mazot zammını bahane ederek buğdayın kilosunu 8-10 liraya satarsa hükümet de şayet bu duruma müdahale etmezse kimse hamaset yapmasın. Bu durumun sonu nereye varır?