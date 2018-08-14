Ülke yine kana bulandı! Çok sayıda yaralı var

Saldırı, ülkenin doğusundaki Belucistan eyaletinin Noşki bölgesinde meydana geldi. Polis kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre, motosikletli iki kişi ellerindeki el bombasını bir dükkana attı.

Patlamada 14 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Bölgeyi kordon altına alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Noşki bölgesine giriş ve çıkışlarda da güvenlik düzeyi artırıldı.