Ülke şokta! Otobüs uçuruma yuvarlandı: 11 ölü
Hindistan'da bir yolcu otobüsü kaza yaptı. Olayda 11 kişinin öldüğü, 34 kişinin de yaralandığı açıklandı.08 Aralık 2018 Cumartesi 13:03
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu en az 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Hindistan'ın Loran bölgesinden Poonch istikametine giden yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.
11 ölü, 34 yaralı
Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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