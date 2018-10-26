Ülke şokta... Önüne gelen çocuğa bıçakla saldırdı

Çin'de bir kez daha bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti. Ülkenin batısındaki Chongqing kentinde bir anakoluna giren kadın saldırgan, 14 çocuğu bıçakladı. Mutfak bıçağıyla çocuklara saldıran kadının motivasyonu henüz bilinmiyor.

Çin polisi, Cuma sabahı meydana gelen saldırıyı 39 yaşındaki bir kadının gerçekleştirdiğini duyurdu. Kadının kimliğini açıklamayan polis, yalnızca soyadının Liu olduğu bilgisini paylaştı.

Çin'de benzer vakalar son yıllarda artış göstermiş durumda. Resmi açıklamalara göre, zihinsel sorunlar yaşayan veya intikam almak isteyenler söz konusu saldırılara kalkışıyor.