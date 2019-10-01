0553 313 94 23

Tayvan'da köprü çöktü: 10 kişi yaralandı, 5 kişi kayboldu

Tayvan basını, Nanfangao limanındaki asmalı köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığını ve 5 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

01 Ekim 2019 Salı 09:26
Tayvan'da köprü çöktü: 10 kişi yaralandı, 5 kişi kayboldu

Tayvan'ın Yilan bölgesinde Nanfangao limanındaki kemerli bir köprünün çökmesi sonucu en az 10 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı'nda (CNA) yer alan habere göre, 140 metre uzunluğundaki Nanfangao köprüsünün bir kısmının çökmesi sonucu köprüden geçen petrol tankeri sudaki teknelerin üzerinde düştü.

İtfaiye Biriminden yapılan açıklamada, teknelerdeki en az 10 kişinin yaralandığı ve kayıp 5 kişinin arandığı bildirildi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Yilan'daki turistik yerlerden biri olan Nanfangao köprüsü 1998'de hizmete açılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:26
  1. Tayvan'ın Yilan bölgesi
  2. Nanfangao
  3. Merkez Haber Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor
    1. İstanbul'da metrobüs çilesi devam ediyor
    2. Afganistan'da seçim sonrası 'ben..
    3. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    4. EPDK'dan elektrik zammı açıklaması
    5. Ankara temsilcimizin evine ve..
    6. Bakanlık açıkladı! 700 personel alınacak
    7. Kamu personel alımı | Sözleşmeli..
    8. 'Cocu' şoku! Abdullah Avcı...
    9. Ülke şokta! Köprü çöktü: 10 yaralı 5..
    10. Dilipak’tan bomba ‘ahlâk ve maneviyat’..
    11. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    12. Asgari ücret düşecek mi? Evli ve çocuk..
    13. “İsraf politikası” balonu patladı!..
    14. EPDK yasağı kaldırdı! Geri dönüyor
    15. İstanbul turizmde Barcelona ve..
    16. Fehmi Koru'dan ilginç Cumhur İttifakı..
    17. Sağlık personeli alım ilanı! Hacette..
    18. Dolar/TL'de iyimser hava! İşte son..
    19. Kara yollarında son durum
    20. Avrupa Şampiyonlar Lig maç programı..
    21. Meteoroloji açıkladı: Tüm yurtta...
    22. Aside tatlısı nasıl yapılır? Pekmezli..
    23. Ailelerin kavgasında kan döküldü
    24. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı 1 yıl..
    25. Peru'da siyasi kriz! Birbirlerini fesh..
    26. Canlı yayında HDP krizi! Ahmet Hakan..
    27. Af ceza indirimi infaz yasası ne zaman..
    28. Adalet Bakanlığı personel alımı yapıyor
    29. Uçuşlarda yeni dönem başlıyor!
    30. 67 Milyar dolarlık askeri yatırım bir..
    Koltuğa oturunca işler değişti! AK Parti'nin yaptıklarını bakın nasıl anlatıyor
    Koltuğa oturunca işler değişti! AK Parti'nin yaptıklarını bakın nasıl anlatıyor
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Çin’in bulduğu yeni enerji rezervleri küresel enerji dengesini değiştirecek
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Karahasanoğlu: İmamoğlu adamlarına 'sakın konuşmayın' talimatı vermiş!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Tam ortadan ikiye bölündük
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı
    Gündemi sarsan iddia! Davutoğlu yeni parti için İstanbul'da bina kiraladı

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Davet krizi sonrası İBB'den bir açıklama daha
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular
    Türkiye'nin F-35'lerine talip oldular