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Ülke şokta! Köpekler 6 çocuğu öldürdü

Hindistan'ın, Uttar Pradeş eyaletinde köpeklerin saldırısına uğrayan yaşları 5-12 arasında değişen 6 çocuk hayatını kaybetti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01
Ülke şokta! Köpekler 6 çocuğu öldürdü

Kıdemli polis memuru Anand Kulkarni, Uttar Pradeş eyaletinin Sitapur bölgesinde geçen hafta 5 gün içinde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, onlarca çocuğun yaralandığını belirtti.

Kulkarni, saldırılardan çoğunun, çocuklar dışarıda mango toplarken ya da evlerinin dışında tuvalete giderken yaşandığını söyledi.

TOPLAM 12 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ 

Yetkililer, geçen kasım ayından bu yana yaşları 5-12 arası değişen 12 çocuğun köpek saldırılarında hayatını kaybettiğini ifade etti.

Çocukların kaç köpeğin saldırısına uğradığına ilişkin bilgi verilmedi.

Başıboş gezen köpek sürülerinden çok korktuklarını dile getiren bölge sakinleri, çocuklarını dışarıya çıkarmaya tereddüt ediyor.

Köpek saldırıları nedeniyle okula devamsızlık oranları artarken yetkililer, ailelere okula gidip gelirken çocuklarına eşlik etmeleri uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:01
  1. Hindistan
  2. köpek
  3. 6 çocuk

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