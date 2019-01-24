Ülke şokta! Eski başbakan tecavüzden gözaltına alındı İskoçya'nın 64 yaşındaki eski başbakanı Alex Salmond, cinsel saldırı ve tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı.

İskoçya’nın eski başbakanı Alex Salmond gözaltına alındı. Reuters’a konuşan kaynaklar 64 yaşındaki Salmon’ın gözaltına alındığını açıkladı. İskoç polisi, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Salmond’ın sözcüsü ve avukatı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Sky News, Salmond’ın bugün hakim karşısına çıkacağını aktarırken eski siyasetçinin cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla yargılanacağı ifade edildi. Salmond’ın biri 2013’te olmak üzere çok sayıda cinsel taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edilirken, şikayette bulunan kişilerin kimlikleri açıklanmadı.

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