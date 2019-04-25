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Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi

Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırısının şokunu atlamayan Sri Lanka'da bir patlama daha yaşandı. Başkent Kolombo'ya 40 km uzaklıkta bulunan Pugoda kentinde patlama meydana geldi.

25 Nisan 2019 Perşembe 08:30
Sri Lanka'da bir patlama daha meydana geldi

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'ya 40 km uzaklıkta yer alan Pugoda kentinde patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Patlama sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Sri Lanka Merkez Bankası binasında çalışan personele binanın içerisinde kalmaları uyarısında bulunuldu. Banka personelinden edinilen bilgiye göre binanın yakınında bomba olabileceği şüphesiyle uyarının yapıldığı belirtildi. Başkent Kolombo'da havalimanına giden ana yol şüpheli araç sebebiyle trafiğe kapatıldı.

Ülkede Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

359 kişi hayatını kaybetmişti

Saldırılarda 359 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi yaralandı. Saldırılarla bağlantılı gözaltındaki şüpheli sayısının 58'e yükseldiği açıklandı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 08:30
  1. Sri Lanka
  2. patlama
  3. terör örgütü DEA
  4. St. Anthony's
  5. Pugoda

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