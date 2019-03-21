Ülke şokta! Aşırı dolu bir tekne battı, en az 40 ölü var Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar, aşırı dolu bir teknenin Dicle Nehri'nde battığını ve en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

Aşırı dolu bir tekne, Musul yakınlarında battı. En az 40 kişinin Dicle Nehri'nde öldüğü bildirildi.



Reuters haber ajansına konuşan Iraklı kaynaklar, faciayı tüm dünyaya duyurdu. Dicle Nehri'nin Musul'a yakın bir kısmında, aşırı dolu bir tekne sulara gömüldü. En az 40 kişinin öldüğü bildiriliyor.

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