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Yunanistan savaş alanına döndü! ABD Büyükelçiliği'ne yürüdüler

Yunanistan'da "Albaylar Cuntası" karşıtı öğrenci ayaklanmalarının yıl dönümü nedeniyle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi de yaralandı.

18 Kasım 2018 Pazar 08:24
Yunanistan savaş alanına döndü! ABD Büyükelçiliği'ne yürüdüler

Başkent Atina'da sendikalar, sol gruplar ve çeşitli öğrenci derneklerinin yanı sıra siyasi parti mensuplarından oluşan 10 binden fazla kişi, "17 Kasım Öğrenci Direnişi'nin" sembolü Atina Teknik Üniversitesinden (Politehnio), ABD’nin Atina Büyükelçiliğine yürüdü.

Amerikan bayrağı yaktılar

Gösteri sırasında bir grup, ABD bayrağı yaktı. ABD karşıtı sloganların atıldığı, ırkçılık, faşizm ve kemer sıkma önlemlerine karşı pankartların taşındığı geleneksel yürüyüş, olaysız sona erdi.

Yürüyüşün ardından bir grup, gösteriye katılan hükümetin ana ortağı SYRIZA'dan bakan ve yöneticilere tepki göstererek şişe ve yumurta fırlattı.

Öte yandan, yürüyüş sonrasında Teknik Üniversite çevresindeki sokaklar ve Eksarhia semtinde kendilerini "anarşist" olarak tanımlayan yüzlerce gösterici ile polis arasında arbede yaşandı.

Saatlerce süren olaylarda göstericiler, çöp tenekeleri ve lastiklerle kurdukları bariyerlerin arkasından molotof kokteyli, havai fişek ve taş atarken, polis de göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi. 

Polis, ayrıca bahçe demirlerini keserek üniversite binasının içine girmeye çalışan göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. 

Atina polisinden edinilen bilgiye göre, saatlerce devam eden olaylarda 8 kişi gözaltına alındı. Olaylarda çok sayıda kişi arbede nedeniyle veya yoğun gazdan etkilenerek hafif yaralandı. 

Öte yandan, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ile Patras'taki yürüyüşlerin ardından çıkan olaylara çevik kuvvet ekipleri müdahalede bulundu.

17 Kasım

Yunanistan’da her yıl anılan "17 Kasım Öğrenci Direnişi", 21 Nisan 1967'de askeri darbeyle yönetime el koyan cuntaya karşı başlayan halk hareketinin sembolü kabul ediliyor.

Öğrencilerin 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmesiyle başlayan ve ülkenin diğer bölgelerindeki üniversitelere de yayılan öğrenci direnişi, kısa süre içinde halk hareketine dönüşmüştü.

Üniversite çevresinde toplanan direnişçiler ile emniyet güçleri arasında çatışmalar sürerken 17 Kasım'da sabaha karşı tanklar üniversitenin giriş kapısını kırarak içeri girmişti. Resmi belgelerde sabaha kadar süren olaylarda 39 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, direnişçiler  ölü sayısının en az 83 olduğunu ve binlerce kişinin yaralandığını ileri sürüyor.​

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 08:24
  1. yunanistan
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