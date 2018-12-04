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Hindistan'da inek kesme protestosunda kan aktı! 1 polis müfettişini öldürdüler

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, köylerinde inek kesilmesini protesto eden aşırıcı Hindu grupların saldırısında bir polis müfettişi öldü. Sayıları 300'ü bulan protestocular, polis karakolunu ve çok sayıda aracı ateşe verdi.

04 Aralık 2018 Salı 14:41
Hindistan'da inek kesme protestosunda kan aktı! 1 polis müfettişini öldürdüler

Hindistan'da nüfusun çoğunluğu oluşturan Hindular inekleri kutsal kabul ediyor ve tapıyorlar.

Hint yetkililerinin açıklamasına göre, olaylar Bulandshahr kasabasında ormanlık bir alanda inek kemiklerinin bulunmasından sonra başladı. Polisin, ineklerin kesilmesini engelleyemediğini savunan kalabalık yolu trafiğe kapadı.

"Polisin hastaneye götürülmesini engellediler"

Olay yerine gelen polis memurlarını taş yağmuruna tutan kalabalık daha sonra ineklerin kemiklerini bir traktörle polis karakolunun önüne getirdi ve sorumluların bulunmasını istedi.

Karakolu ve bazı araçları ateşe veren kalabalığın, çatışmalarda gözünden vurulan polis müfettişi Subodh Kumar Singh'in hastaneye götürülmesini engellediği öne sürülüyor. Olayda 18 yaşındaki bir protestocunun da hayatını kaybettiği ve bazı polis memurlarının da yaralandığı belirtiliyor.

Olayla ilgili olarak en az üç kişinin gözaltına alındığı, polisin 24 zanlıyı aradığı bildirildi.

'Polis ilk kez hedef alındı'

BBC Hintçe Servisi muhabiri Nitin Srivasta, olayların ardından bölgeye 1000'den fazla polis memurunun sevk edildiğini, okullar ve dükkanların kapandığını aktardı.

Muhabirimiz, inek kesilmesi iddialarıyla bağlantılı saldırıların yoğunlaşmasına rağmen, polisin doğrudan ilk kez hedef alındığına dikkat çekiyor.

Hindistan'da Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) 2014'te iktidara gelmesinden sonra birçok eyalette inek kesimi yasaklandı. İnek kesilmesini engellemeye çalışan gönüllü gruplarının saldırıları artmaya başladı.

2015'te Dadri'de inek kestiği öne sürülen Mohammad Akhlaq adlı bir kişi linç edilmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:41
  1. Hindistan
  2. polis
  3. inek kesme protestosu
  4. Hindular

YORUM YAZ

  • cccccc46 dk önce
    Daha kesilmekten kendini kurtaramayan ineğe tapıyorlar ne deyim Rabbim bildiği gibi yapsın.
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