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Korona Virüs Ülke genelinde yapılan aşı miktarı sayısı açıklandı
Korona Virüs

Ülke genelinde yapılan aşı miktarı sayısı açıklandı

Türkiye koronavirüsle mücadelesine hızla mücadele ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde 70 milyon dozdan fazla aşının uygulandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 09:55:00 -
Ülke genelinde yapılan aşı miktarı sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde yapılan aşı miktarı 70 milyon dozu geçti.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 29 Temmuz saat 09.33 itibarıyla ülke genelinde, 40 milyon 236 bin 301 birinci doz, 25 milyon 312 bin 512 ikinci doz, 4 milyon 452 bin 473 üçüncü doz aşı uygulandı. Böylece yapılan toplam doz sayısı 70 milyon bin 286 oldu.

İstanbul'da 12 milyon 908 bin 125 doz, Ankara'da 5 milyon 617 bin 601 doz, İzmir'de 4 milyon 699 bin 379 doz aşı uygulandı.

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Yorumlar

Aşı içinde yok yok...

Bu çok şaibeli iş karşısında halk çok münevver olmadığı için kolay mücadele ediliyor,kuşku duymayan halka küresel iblislerin grafen oksit enjeksiyonunu yaparak büyük bir başarı kazanılıyor.
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