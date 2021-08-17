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Korona Virüs Ülke genelinde uygulandı! 85 milyonu geçti
Korona Virüs

Ülke genelinde uygulandı! 85 milyonu geçti

Türkiye'de ülke genelinde uygulanan 1. 2. ve 3. doz aşıların toplamı 85 milyonu geçti.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 12:24:00 - 2021-08-17 12:27:13
Ülke genelinde uygulandı! 85 milyonu geçti

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti.

Ayrıntılar birazdan...

 

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