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Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması

Polis ekiplerince, trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanan sürücülerin neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla 6-7 Eylül'de denetim yapıldı- Denetimlerde 76 bin 822 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 439 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi- Kontroller sonucu bin 317 araç trafikten men edilirken bin 318 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı- Aynı dönemde yapılan radarla hız denetimlerinde ise 21 bin 355 sürücünün hız ihlali yaptığı belirlendi

10 Eylül 2019 Salı 12:34
Ülke genelinde trafik güvenliği uygulaması

ANKARA (AA) - Trafik polislerince ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 76 bin 822 sürücüden bin 439'unun alkol, 5'inin ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında ayında ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarına karışan sürücülerin yüzde 1,4'ünün alkol etkisinde araç kullandığı belirlendi.

Söz konusu dönemde alkol etkisinde araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 3 milyon 145 bin 906 araç sürücüsü teste tabi tutuldu.

Trafik güvenliğini sağlamak ve alkol etkisinde araç kullanan sürücülerin neden olduğu trafik kazalarını önlemek amacıyla trafik polislerince, 6-7 Eylül'de ülke genelinde özel denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 76 bin 822 araç ve sürücüsü kontrol edildi, bin 439 sürücünün alkol, 5 sürücünün ise uyuşturucu etkisinde araç kullandığı belirlendi. Kontroller sonucu bin 317 araç trafikten men edilirken bin 318 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda, tespit edilen 7 bin 303 trafik kural ihlaliyle ilgili sorumlulular hakkında işlem yapıldı.

- 21 bin 355 sürücü hız ihlali yaptı

Öte yandan, yine trafik polislerince 7-8 Eylül'de ülke genelinde radarla hız denetimleri de yapıldı. 46 bin 646 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde, 21 bin 355 sürücünün hız ihlali yaptığı belirlendi.

Çalışmalar sonucu 364 araç trafikten men edilirken 16 sürücünün de ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Uygulama kapsamında, tespit edilen 23 bin 567 trafik kural ihlaliyle ilgili işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:34
  1. alkol
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. radarla hız denetimi
  4. trafik

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