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Ülke genelinde okul çevrelerinde uygulama

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ülke genelindeki uygulamaları kapsamında denetlenen 34 bin 281 okul servisinden 599'u trafikten men edildi - Uygulamada, 714 aranan şüpheli yakalandı, 13 kayıp kişi bulundu- Aramalarda, bir uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 219 gram esrar, 6 gram bonzai, bin 551 paket kaçak sigara ile 9 bin 162 litre kaçak içki ele geçirildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
Ülke genelinde okul çevrelerinde uygulama

ANKARA (AA) - Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin ülke genelindeki uygulamaları kapsamında denetlenen 34 bin 281 okul servisinden 599'u trafikten men edildi. Uygulamada, 714 aranan şüpheli yakalandı, 13 kayıp kişi bulundu.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birimler tarafından, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelindeki okul çevrelerinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

"Genel Asayiş ve Servis Araçları Uygulaması"na, 22 bin 325 emniyet, 27 bin 117 jandarma ve 315 sahil güvenlik olmak üzere toplam 49 bin 757 personel katıldı.

Uygulama kapsamında, 34 bin 281 okul servis aracı denetlendi. "Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak", "Emniyet kemeri takmamak" ve "Fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere farklı kural ihlallerinden 4 bin 644 araç ve sürücüsüne 844 bin 308 lira idari para cezası uygulandı, eksikliği tespit edilen 599 okul servis aracı trafikten men edildi.

Ekiplerce 16 bin 485 okul çevresinde bulunan 367 bin 14 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonucu 19'u uyuşturucu madde ticareti yapmak, 19'u hırsızlık, biri cinsel suç, 44'ü yaralama, 6'sı dolandırıcılık, 7'si tehdit, 3'ü mala zarar verme, 203'ü yoklama kaçağı-bakaya ve 412'si diğer suçlardan olmak üzere toplam 714 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca 13 kayıp kişi bulundu.

Denetlenen 25 bin 950 umuma açık iş yerinden 141'i hakkında idari işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda, bir uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız tabanca, 20 av tüfeği, 177 mermi/fişek, 5 kesici/delici alet, 6 kurusıkı tabanca, bir gram eroin, 219 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu (bonzai), bin 551 paket kaçak sigara ile 9 bin 162 litre kaçak içki ele geçirildi.

Sahil Güvenlik birimlerince 461 gemi ve tekne denetlenirken 11'i hakkında işlem yapıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:27
  1. asayiş uygulaması
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. İçişleri Bakanlığı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı
  5. okul çevrelerinde denetim
  6. Sahil Güvenlik Komutanlığı

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