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Ülke genelinde eş zamanlı uygulama

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde ülke genelinde eş zamanlı uygulama yaptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:10
Ülke genelinde eş zamanlı uygulama

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ekipler "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde ülke genelinde eş zamanlı uygulama yaptı.


‘Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Uygulaması’ çerçevesinde, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite cağındaki çocuk ve gençleri her turlu suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma acık yerleri denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak, okul çevreleri başta olmak üzere, okul servis araçları ve personeli denetlendi.


Ülke genelinde 47 bin 995 personelin katılımı ile yapılan uygulamada; 23 bin 278 okul servis aracı denetlendi. Bu denetimlerde; 79 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 590 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 41 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri basta olmak üzere toplamdabin 184 sürücüye cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 145 okul servis aracı trafikten men edildi. Ayrıca; okul çevreleri ile öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, 14 bin 717 okul çevresi ile 34 bin 763 umuma açık yer kontrol edildi, 641 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.



Uyuşturucu maddeler de ele geçirildi


Umuma açık yerlerde ve diğer alanlarda bulunan 366 bin 588 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda; 5 FETÖ/PDY, 17 uyuşturucu suçları, 9 cinsel suçlar, 41 yaralama, 39 hırsızlık, 20 dolandırıcılık, 14 tehdit, 4 hakaret, 26 kayıp çocuk, 795 yoklama kaçağı, 177 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 147 aranan şahıs yakalanırken, dilencilik ile ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 154 adet mermi, 5 adet kesici delici alet ile 1 adet kuru sıkı tabanca yakalandı. 1 gram eroin, 48 gram esrar, 56 gram sentetik uyuşturucu, bin 772 paket kaçak sigara ile 19 litre kaçak içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:10
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